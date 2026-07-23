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В Кузбассе несколько иеговистов получили условные сроки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Прокопьевске Рудничный районный суд признал виновными нескольких человек в участии в запрещенной в России экстремистской религиозной организации и назначил им условные сроки условно, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Суд установил, что подсудимые знали о запрете деятельности и ликвидации в России экстремистской религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России". Однако они продолжали деятельность ячейки организации в Прокопьевске.

"Они принимали активное участие в собраниях, в ходе которых проводились религиозные обряды и лекции, а также осуществлялась пропаганда идей организации среди населения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности организации, которая по закону признана экстремистской).

Кузбасс Прокопьевск Кемеровская область
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