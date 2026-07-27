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Суд привлек МИ ФНС №2 к участию в деле о банкротстве бывшего владельца банка "Югра" Хотина

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 22 июля удовлетворил ходатайство Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (МИ ФНС) №2 о привлечении к участию в деле о банкротстве бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.

Как сказано в определении на сайте суда, "поскольку в настоящем деле затрагиваются интересы Российской Федерации, суд находит обоснованным заявление налогового органа".

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Представитель Альфа-банка, который является заявителем по делу о банкротстве, возражал против удовлетворения ходатайства.

Кассационный суд ранее назначил на 18 августа рассмотрение жалобы Альфа-банка на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 9 июня по ходатайству ФНС прекратил производство по делу о банкротстве Хотина.

ФНС в июне мотивировала своё ходатайство тем, что у Хотина никогда не было никакого имущества. Процедура банкротства не приведет к экономической эффективности, сказала тогда представитель службы.

Жалобу, помимо МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2, подало Росимущество, которое поддержало доводы налоговой службы.

В настоящее время назначено рассмотрение ряда заявлений о вступлении в дело о банкротстве Хотина, следует из картотеки.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 6 апреля по заявлению Альфа-банка признал Хотина банкротом. Суд тогда ввел в отношении него процедуру реализации имущества, в реестр кредиторов было включено около 91 млрд рублей долга заявителю.

Не согласившись с решением, инспекция ФНС России 12 мая подала апелляционную жалобу.

Это повторное рассмотрение дела.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы привлек Генпрокуратуру и Федеральное агентство по управлению имуществом к рассмотрению заявления Альфа-банка о банкротстве Хотина.

9 октября 2024 года суд признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве экс-банкира и включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 106,3 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 октября того же года по ходатайству Генпрокуратуры приостановил исполнение определения о начале процедуры банкротства Хотина, а 25 ноября 2024 года по итогам рассмотрения жалобы Генпрокуратуры отменил определение Арбитражного суда Москвы о введении по заявлению Альфа-банка процедуры реструктуризации долгов Хотина.

Суд тогда отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявления о банкротстве экс-банкира подали еще ряд банков и компаний. Они в соответствии с законодательством будут рассмотрены после заявления Альфа-банка в порядке очередности поступления.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Югра") подало в суд большое количество исков о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров "Югры", в том числе Хотина. К участию в рассмотрении всех заявлений суд привлек Банк России как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

Суд 29 ноября 2024 года объединил в одно производство около 30 требований агентства к бывшим топ-менеджерам банка и ряду компаний, отказал АСВ во взыскании с них более 235 млрд рублей убытков.

Общий объем требований, заявленных ГК "АСВ" к лицам, ранее контролировавшим банк "Югра", превышает 235 млрд рублей, сообщили ранее "Интерфаксу" в АСВ.

Арбитражный суд Москвы 3 июля 2026 года по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности Хотина, бывших члена совета директоров Алексея Нефедова, председателей правления Дмитрия Шиляева и Юрия Гусева, а также директора московского филиала Нину Чернову.

Основаниями для подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности "послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, замещение ликвидных активов и непринятие мер по предупреждению банкротства банка".

Потенциальный размер ответственности составляет 173 млрд рублей. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

Замоскворецкий суд Москвы в мае 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов, решил взыскать с бизнесмена 192,16 млрд рублей в пользу государства, говорилось в сообщении пресс-службы суда.

В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей кредитной организации.

Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву (недавно признан банкротом) суд назначил восемь лет колонии общего режима.

Директор филиала в Москве Нина Чернова (недавно признана банкротом) получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых 17 млрд 315 млн рублей по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей у банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

В начале апреля 2025 года сообщалось, что Хотину в рамках нового уголовного дела предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества. По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии.

Альфа-банк ФНС Банк России Югра Росимущество Генпрокуратура Алексей Хотин
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