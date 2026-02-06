МИД Эстонии проинформировал Москву о закрытии двух пограничных переходов по ночам

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии передало в пятницу временному поверенному в делах России дипломатическую ноту о закрытии двух пограничных переходов из трех в ночное время.

Его проинформировали о том, что "в связи с пограничными инцидентами, произошедшими на территории России, Эстония закрывает два пограничных перехода для ночного движения", сообщил МИД.

В ноте говорится, что 5 февраля 2026 года правительство Эстонии решило закрывать пограничные переходы Лухамаа (с российской стороны Шумилкино) и Койдула (Куничина гора) в ночное время (с 19:00 до 7:00) в течение трех месяцев с 24 февраля 2026 года.

Усиленный таможенный контроль в направлении России также будет продолжен.

Ранее правительство Эстонии закрыло ночное перемещение через третий, самый многочисленный переход в Нарве (Ивангород)