Поиск

В Курске в результате удара БПЛА по многоквартирному дому есть пострадавший

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Курске беспилотник ударил по многоквартирному дому, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В результате 26-летний мужчина получил термический ожог, первую медпомощь ему оказали на месте.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов дома, на месте работают саперы, дом оцеплен.

Еще один БПЛА упал на территорию многоквартирного дома на проспекте Победы, там тоже идут работы по его обезвреживанию.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курск МЧС Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

 Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения сельхозпредприятий топливом

В Уфе удар молнии в телецентр вызвал перебои в вещании

Казахстан не получал официального запроса от Wildberries о складах

МВД выявило 24 тыс. фактов использования Telegram для дистанционных хищений

В Минэнерго назвали непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке РФ

 В Минэнерго назвали непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке РФ

Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова

 Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова

Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены

 Глава МИД РФ заявил, что границы России должны быть надежно защищены

ЦИК РФ зарегистрировал список "Яблока" для участия в выборах депутатов Госдумы

Запорожская область частично обесточена

Атака БПЛА совершена на промышленное предприятие в Пермском крае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10814 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3375 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов