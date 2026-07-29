В Курске в результате удара БПЛА по многоквартирному дому есть пострадавший

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Курске беспилотник ударил по многоквартирному дому, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В результате 26-летний мужчина получил термический ожог, первую медпомощь ему оказали на месте.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов дома, на месте работают саперы, дом оцеплен.

Еще один БПЛА упал на территорию многоквартирного дома на проспекте Победы, там тоже идут работы по его обезвреживанию.