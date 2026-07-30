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Решетников отметил право РФ требовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия будет праве требовать компенсации от Армении, если та в одностороннем порядке пересмотрит обязательства по Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД), это "не бесплатный актив российской компании", а предприятие, в которое проинвестировано более 30 млрд рублей, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, комментируя сделанные заявления премьер-министра Армении о ЮКЖД.

При этом Решетников отметил, что заявления премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге - "повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией в частности".

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"Армения является членом ЕАЭС с 2015 года. Благодаря участию в Союзе армянские товары, соответствующие установленным в ЕАЭС требованиям, получают беспрепятственный доступ на рынки России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. За время участия в ЕАЭС армянский экспорт в страны союза (c 2015 по 2025 г.) вырос более чем в 13 раз - с $240 миллионов до $3,2 млрд", - приводятся в сообщении Минэкономразвития слова Решетникова.

По его словам, более 80% традиционного армянского экспорта - продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя - поставляется в страны ЕАЭС. "Интеграция в союз защищает армянских производителей: благодаря единым требованиям к качеству и логистике эти товары остаются востребованными внутри союза. Тогда как выход на альтернативные рынки требует долгой перестройки производственных цепочек и несет высокие коммерческие риски", - отметил Решетников.

При этом он заявил, что если оценивать эти поставки с точки зрения экономического влияния на рынки остальных стран союза - их значение нельзя назвать существенным. "В совокупном товарообороте России с миром - доля Армении не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель - ещё ниже (для Белоруссии - 0,3%, Казахстана - 0,05%, Киргизии - 0,02%). Для нас не составит труда заместить армянские поставки", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

По его словам, ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики. "В рамках общего рынка газа союза Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за тысячу кубометров. А если сравнить цену с актуальными "европейскими" ценами на газ, превышающими сегодня $600 за тысячу кубометров, - иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около $1 млрд в год. Вряд ли кто-нибудь за пределами союза сможет предложить Армении такие условия", - отметил Решетников.

Поэтому, по его словам, "говоря о вступлении в Европейский союз, поисках каких-то альтернатив ЕАЭС - нужно учитывать в первую очередь экономическую картину "на земле". Он отметил ,что по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации, ее экспорт в страны союза снизится более чем на 60%. "Это произойдёт за счёт восстановления таможенного и иных видов контроля на границе, прекращения автоматического признания армянских документов на товары и роста логистических издержек. А благодаря пониженным пошлинам (30%) на газ - Армения экономит $120 млн ежегодно. Это - реальная альтернатива членству Армении в ЕАЭС, последствия тех решений, о которых руководство Армении открыто заявляет", - предупредил Решетников.

"В этой же логике нужно рассматривать ситуацию с ЮКЖД. Это - не бесплатный актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд рублей, закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств. Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесён ущерб, у нас будут основания требовать его компенсации. Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении - безосновательна", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

При этом Решетников отметил, что сам евразийский интеграционный проект "успешно развивается - за период с 2015 по 2025 год - взаимная торговля стран союза выросла более чем в 2 раза - с $45,6 до $95,1 млрд, а за первые пять месяцев этого года взаимная торговля стран союза прибавила ещё 8% (достигнув $39,3 млрд)".

"Доля Армении во взаимном товарообороте стран союза - не превышает 3,4% ($3,2 млрд). Поэтому, с экономической точки зрения, тезис о том, что без Армении не будет ЕАЭС - является, мягко говоря, преувеличением. Если обратиться к истории - нужно подчеркнуть, что евразийский интеграционный проект успешно существовал и развивался без Армении - в формате Единого экономического пространства и Таможенного союза, учрежденных в 2010 году Белоруссией, Казахстаном и Россией. В случае реализации курса Армении на вступление в Европейский союз - он будет существовать и развиваться без неё", - заявил Решетников.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг заявил, что Армения должна иметь возможность использовать находящиеся в концессионном управлении у России свои железные дороги так, как считает целесообразным. "Это наша собственность. Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Мы хотим решить вопрос по-дружески. В любом случае, он будет решен. Возникнут разногласия - потом обсудим в арбитраже", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров прокомментировал, что РЖД намерены в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения. По его словам инвестиции из средств РЖД и доходов Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) с 2008 г. по 2025 г. составили около $396,3 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Минэкономразвития РЖД Армения Максим Решетников Никол Пашинян Олег Белозеров
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