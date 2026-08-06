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Пашинян примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным визитом в Киргизию, в Чолпон-Ате он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, сообщила его пресс-секретарь Меланья Арутюнян.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения продолжит дискуссии с Россией, чтобы решить проблему с ограничением экспорта армянской продукции на российский рынок.

27 июля Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону проблемы в экономических отношениях. По сообщению пресс-службы армянского правительства, Пашинян подчеркнул, что "ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для решения этих вопросов".

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. С 27 июля Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы, в Москве считают, что Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше.

Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС.

Армения Владимир Путин ЕАЭС Евросоюз Никол Пашинян Россельхознадзор Киргизия
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