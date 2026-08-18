Житель Белгородского округа пострадал при ударе БПЛА по машине

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В селе Отрадное Белгородского округа дрон ударил по автомобилю, мужчина получил множественные осколочные ранения рук, сообщил оперштаб Белгородской области. Пострадавшего доставили в больницу.

После атаки второго FPV-дрона в селе поврежден объект инфраструктуры.

В Белгороде при взрыве дрона дрона повреждены остекление здания предприятия и два автомобиля.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа после удара FPV-дрона загорелись три полуприцепа, их потушили.

В Шебекине FPV-дрон атаковал парковку организации, там загорелся автомобиль.