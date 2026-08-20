В Тульской области до суда дошло дело о гибели людей под рухнувшей от снега кровлей цеха

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Узловский районный суд направлено уголовное дело главного инженера завода о гибели двух человек в результате обрушения кровле цеха под тяжестью снега, сообщила прокуратура Тульской области.

Фигуранту инкриминируется ч.3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

"По версии следствия, обвиняемый, занимая должность главного инженера АО "Узловский машиностроительный завод", являлся ответственным за обеспечение технической безопасности производственных помещений, включая арендуемые площади, а также за организацию очистки кровли от снега в зимний период", - говорится в сообщении.

На крыше одного из цехов скопился снег, 4 марта крыша обрушилась на площади 1,2 тысячи кв. м. Погибли два сотрудника организаций-арендаторов из 45, находившихся в цехе.