Дело по еще одной статье возбудили по факту ДТП с автобусом на Ставрополье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек, возбуждено по факту аварии с рейсовыми автобусом и грузовиком, где погибли шесть человек и почти сорок пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в воскресенье.

"По факту ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска Ставропольского края произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, столкнулся с ним и съехал в кювет.

Жертвами ДТП стали шесть человек: пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации, сообщал глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем канале в Max. По данным Госавтоинспекции региона, 38 человек пострадали.

По факту ДТП СУ СКР по Ставропольюизначально было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Ставрополья проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.