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Ущерб от кибермошенничества в России снизился за семь месяцев на 21%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Размер ущерба от кибермошенничества за семь месяцев 2026 года снизился на 21%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ВЭФ.

Он напомнил, что в июне был принят второй пакет мер по борьбе с онлайн-преступностью, правительство уже готовит третий. Кроме того, на постоянной основе работает правительственный оперштаб по борьбе с мошенниками, а также расширяется число сценариев, доступных в ГИС "Антифрод".

"Все это приносит результаты. За первые семь месяцев 2026 года размер ущерба от онлайн-мошенничества снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Григоренко.

Первый законодательный пакет из примерно 30 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, так называемый "Антифрод 1.0", был принят в 2025 году. Второй пакет мер - "Антифрод 2.0", содержащий около 20 инициатив, утвердили в июне 2026 года.

Осенью планируется представить третий пакет. В июле "Интерфакс" сообщал, что министерства и ведомства уже сформировали текст соответствующего законопроекта, в его основу легли 14 инициатив по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Вступление в силу закона запланировано на 2028 год.

Дмитрий Григоренко
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