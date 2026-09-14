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В Новосибирской области охотник застрелил товарища вместо медведя

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели охотника в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 12 сентября 47-летний подозреваемый охотился в 5 км от села Карасево в Болотнинском районе.

"Фигурант по делу, держа в руках ружье, заметив движение в кустах и предположив, что там находится дикое животное, но достоверно не убедившись в этом, произвел выстрел в направлении указанных кустов, где в это время находился потерпевший. В результате полученного ранения 42-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона сообщает, что мужчина со своим знакомым охотились на медведя, у них была лицензия на добычу животного.

Новосибирская область СКР
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