Избирком отклонил жалобы псковского "Яблока" на семь партий

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Избирком Псковской области отказал в удовлетворении жалоб псковского отделения партии "Яблока" на нарушения законодательства, допущенные в ходе избирательной кампании региональными отделениями "Единой России", "Родины", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Новых людей" и Партии пенсионеров, сообщает пресс-служба избиркома.

"Рассмотрели жалобы избирательного объединения "Псковское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" на нарушения проведения предвыборной агитации следующими региональными отделениями политических партий: "Новые Люди", ЛДПР - Либерально-демократической партии России, "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ - Коммунистическая Партия Российской Федерации, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. В удовлетворении всех жалоб отказано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что юристы "Яблока" нашли у всех семи партий агитационные материалы, нарушающие законодательство об интеллектуальной собственности. В частности, там были логотипы торговой сети "Пятерочка" и другие товарные знаки (ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия"), логотипы социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" ("Единая Россия", "Справедливая Россия"), X (бывший Twitter) и YouTube ("Родина"), изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, и фотографии из интернета (Партия пенсионеров), цитирование стихотворения Анны Ахматовой "Мужество" на партийном сайте (КПРФ), музыка без согласия автора в агитационном ролике ("Новые люди"). К жалобам приложены нотариально заверенные протоколы осмотра сайтов и соцсетей с нарушениями.

25 августа Псковский областной суд удовлетворил иск регионального отделения "Родины" об отмене регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного собрания от партии "Яблоко". Определением коллегии судей Первого апелляционного суда общей юрисдикции решение Псковского областного суда об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" в региональный парламент оставлено без изменений.

Верховный суд России в августе по иску "Родины" отменил регистрацию федерального списка кандидатов в Госдуму от "Яблока".