Лавров побеседовал с кандидатом на пост генсека ООН Оларой Отунну из Уганды

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсекретаря ООН Оларой Отунну из Уганды, сообщили на Смоленской площади.

Отунну представил свою предвыборную программу. Лавров проинформировал его о требованиях, предъявляемых российской стороной к претендентам на высший пост в секретариате Всемирной организации.

С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.