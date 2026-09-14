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Лавров побеседовал с кандидатом на пост генсека ООН Оларой Отунну из Уганды

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсекретаря ООН Оларой Отунну из Уганды, сообщили на Смоленской площади.

Отунну представил свою предвыборную программу. Лавров проинформировал его о требованиях, предъявляемых российской стороной к претендентам на высший пост в секретариате Всемирной организации.

С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

ООН Сергей Лавров Уганда МИД Олара Отунну
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