Антропоморфный робот "Теледроид" будет доставлен на МКС в ноябре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Антропоморфный робот "Теледроид" для помощи космонавтам при работах в открытом космосе планируется отправить на Международную космическую станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-36" в ноябре 2026 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Антропоморфный робот "Теледроид" будет доставлен следующим грузовым кораблем", - говорится в сообщении.

16 сентября с Байконура на МКС запустили ракету "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35". На орбиту отправился экзоскелет "Теледроида", с помощью которого космонавты будут управлять роботом.

В ходе трансляции "Роскосмоса" запуска "Прогресса МС-35" диктор сообщил, что запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-36" запланирован на ноябрь.

Космонавты на станции будут исследовать возможность использования дистанционно управляемого робота для операционной поддержки при работах в открытом космосе.

"Во время экспериментов на борту МКС планируется отработать ряд операций, в том числе взятие объектов с места хранения, имитацию передачи инструмента космонавту без взаимодействия с ним, имитацию работы с инструментом, установку объектов на место хранения", - сказано в сообщении.

Подготовку в качестве оператора робота на Земле проходила Анна Кикина.

Антропоморфный робот "Теледроид" разработан НПО "Андроидная техника", постановщиком эксперимента является ЦНИИмаш. Он предназначен для помощи в работе космонавтов на внешней поверхности МКС. Способен выдерживать вакуум, радиацию и перепады температур.

Эксперимент разделен на два этапа: управление роботом внутри станции и установка на внешней части МКС на российском модуле "Наука". "Теледроид" будет работать в автоматическом и ручном режимах, а также с голосовым управлением.

При супервизорном управлении космонавт предоставляет задачу, а робот, опираясь на техническое зрение, может взять молоток, подать ключ или другие инструменты.

Планируется, что Петр Дубров и Анна Кикина во время выхода в открытый космос установят внешнюю часть роботизированной системы на поверхности МКС. После монтажа им можно будет управлять, находясь внутри станции.

У Роскосмоса предшественником "Теледроида" был робот FEDOR (Skybot F-850). В 2019 году его отправляли на МКС, где космонавты проверяли управление машиной и взаимодействие с оператором. В основном, проводимые эксперименты были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости.