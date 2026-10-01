Мишустин сообщил, что полностью российских роботов создают 16 компаний

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Уже 16 компаний есть в России, которые создают полностью отечественных роботов исключительно из российских компонентов, еще недавно не было ни одной, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, осматривая экспозицию "Иннопрома" вместе с коллегами по СНГ и ЕАЭС.

"За 5 лет на сегодняшний день уже 16 есть компаний, которые в России, полностью из российских технологий, с программным обеспечением, системами управления соответствующими и компонентами микроэлектроники создают манипуляторы", - заявил он.

Он отметил успехи российского нацпроекта "Производство средств производства".

"Начинали - вообще ничего, - напомнил Мишустин. - В основном Япония поставляла".

Он подчеркнул, что российские "решения - качественные, недорогие". "Это традиционная отрасль, - добавил он. - Мы ее восстанавливаем - как и станкоинструментальные (компетенции)".