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В Таганроге потушили пожар, начавшийся после воздушных атак

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Таганроге полностью потушили пожар, который начался после воздушных атак, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Водоснабжение в городе восстановлено и работает штатно, добавила она.

Ранее она объясняла, что перебои с водоснабжением связаны с необходимостью забирать дополнительную воду для тушения пожара.

В ночь на 12 сентября над Ростовской областью было уничтожено более 70 беспилотников, в том числе над Таганрогом и Таганрогским заливом, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь. В Таганроге в результате падения обломков БПЛА загорелись магазин, продуктовый склад, супермаркет и детский футбольный клуб. Позже Камбулова сообщила, что в результате падения обломков БПЛА были зафиксированы возгорания на четырех коммерческих объектах и повреждения зданий. Днем 12 сентября удалось локализовать открытое горение на трех из четырех горевших объектах.

15 сентября Слюсарь сообщил, что в результате ракетной атаки в Таганроге повреждены остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (функции жизнеобеспечения не затронуты), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Ozon.

Таганрог Ozon Юрий Слюсарь Ростовская область Светлана Камбулова
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