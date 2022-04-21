Задержаны шестеро руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - МВД задержало шестерых руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko, подозреваемых в мошенничестве.

"Сотрудниками МВД России задержаны шестеро подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Это руководители и активные участники финансовой пирамиды Finiko", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в четверг.

По словам Волк, фигурантов задержали 20 апреля 2022 года при участии сотрудников Росгвардии.

"Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула представитель министерства.

Установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Республики Татарстан и других регионов России. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.

Злоумышленники гарантировали клиентам "сверхприбыль", "объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах".

"Сумма похищенных денежных средств составляет более пяти миллиардов рублей", - отметила представитель МВД.

Кроме того, по словам Волк, фигуранты предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них денежные средства в криптовалюту "Bitcoin" и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko.

"После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта "Цифрон", курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару США. При этом бизнес-проект не был зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица. Регистрация участников и денежные переводы осуществлялась через специально созданные интернет-сайты", - сообщила представитель МВД.

По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает пять тысяч. "Среди обманутых - не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки", - подчеркнула Волк.

Следователями в жилищах подозреваемых проведено более 70 обысков. Изъяты документы и компьютерная техника.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в сентябре 2021 года было передано в производство Следственного департамента МВД России.

"Четверым ранее задержанным фигурантам, среди которых один из предполагаемых основателей платформы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей по ходатайству следователя наложен арест", - сообщила представитель министерства.