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В РФ обсуждают ужесточение оборота сим-карт в рамках борьбы с мошенниками

О введении таких мер задумались в правительстве, заявил глава комитета Думы по информполитике Сергей Боярский

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в рамках подготовки третьего пакета мер против телефонных и кибермошенников обсуждает ужесточение оборота сим-карт, в том числе - запрет на их продажу субдилерами, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Действительно, третий пакет правительством активно обсуждается на площадке наших коллег из министерства цифрового развития. Там я видел, в том числе, меры по ужесточению оборота средств связи, запрет субдилерства и так далее. Ну, и многое другое - порядка 23 мер, которые прямо сейчас обсуждаются на площадке Минцифры", - сказал Боярский на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Он отметил, что в рамках уже принятых мер против мошенничества введена уголовная ответственность за дропперство, однако "громких дел по дропперству с точки зрения передачи средств связи и платежа я, честно сказать, не видел".

"По моей информации, дропперство у нас помолодело. Потому что сим-карту можно с 14 лет оформить на себя, в том числе 20 штук, без согласия родителей. Прямого запрета нет. Операторы связи по-разному к этой ситуации подходят: кто-то просит согласия (родителей - ИФ), кто-то не просит. А ведь его нужно получить один раз на одну сим-карту, на остальные 19 оно не потребуется", - отметил глава профильного комитета Госдумы.

"Вот в этом смысле самые вот эти простые вещи на простых примерах нам нужно разбирать и смотреть, где мы еще можем приложить усилия", - считает он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что до сих пор у мошенников изымается большое количество сим-боксов "с бессчётным количеством сим-карт". "У меня вопрос: откуда они? Думаю, нам вместе стоит на этот вопрос ответить с нашими специальными службами, правоохранительными органами и, конечно, с банковским сообществом", - сказал Боярский.

Он отметил, что благодаря уже принятым мерам наблюдается тенденция по снижению случаев мошенничества. "Это хорошо, нам нужно ее (тенденцию к снижению - ИФ) укреплять. Но абсолютные цифры до сих пор недопустимы. Мы должны еще больше создать инструментов противодействия этому большому злу", - заключил депутат.

В начале сентября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что правительство РФ до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством.

Дмитрий Григоренко Сергей Боярский Госдума Минцифры
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