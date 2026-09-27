Песков назвал победу ЕР на выборах подтверждением поддержки политики президента

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Победа партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму свидетельствует о консолидации граждан вокруг президента РФ Владимира Путина и поддержке его политики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Поскольку абсолютное большинство получила партия "Единая Россия", а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнивать и с заявлением таким, консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили в РФ с 18 по 20 сентября.

В пятницу, 25 сентября, ЦИК утвердил их результаты. Согласно данным, озвученным главой ЦИК Эллой Памфиловой, по итогам выборов "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17 мандатов. Один мандат получила партия "Родина", четыре мандата - у самовыдвиженцев.