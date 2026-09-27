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Начавшийся из-за падения обломков БПЛА лесной пожар под Геленджиком потушен

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью потушили лесной пожар на примерной площади 0,1 га в районе хутора Джанхот под Геленджиком (Краснодарский край), сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра в воскресенье.

В субботу, 26 сентября, глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что из-за падения обломков БПЛА началось возгорание в лесном массиве в районе хутора Джанхот. По его словам, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

Локализовать возгорание удалось утром в воскресенье.

Геленджик Краснодарский край
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