Создатель британской Russian Democratic Society UK стала в РФ фигурантом дела о терроризме

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации возбуждено в отношении Ксении Максимовой, которая создала британскую организацию Russian Democratic Society UK (признана нежелательной в РФ) и сотрудничает с запрещенным в РФ Антивоенным комитетом России, сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) в отношении гражданки России Максимовой Ксении Константиновны, являющейся функционером действующей на территории Великобритании организации Russian Democratic Society UK и т.н. консулом в Соединенном Королевстве движения "Антивоенного комитета России" (запрещено в РФ), признанного Верховным судом Российской Федерации террористической организацией", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, после начала СВО на Украине Максимова "в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию Russian Democratic Society UK, объединившую вокруг себя российских релокантов на территории Великобритании".

Через Russian Democratic Society UK и ее членов Максимовой была организована работа по сбору денег, оборудования и иной помощи в интересах Украины.

"Являясь главой указанной организации, росгражданка превратила площадку Russian Democratic Society UK для выступлений лиц, вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России, в частности руководства и членов движения "Антивоенного комитета России", проведения мероприятий в поддержку экстремистских структур, таких как "ФБК" (запрещен в РФ), распространения фейков о действиях российских Вооруженных Сил, акций в интересах западных кураторов по психологической травле российских официальных лиц в Великобритании", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что Максимова объявлена в федеральный и международные розыски, а также включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В настоящее время в отношении Максимовой и ее пособников проводятся следственные действия.

"ФСБ России продолжит работу по нейтрализации террористической деятельности, инициированной Лондоном с использованием российских релокантов", - подчеркнули в ЦОС.

Ранее ФСБ сообщала, что "Антивоенный комитет России" был учрежден в феврале 2022 года экс-главой компании "ЮКОС" Михаилом Ходорковским (признан иноагентом) и рядом других лиц. Целью комитета является "насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", заявили в спецслужбе.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении Ходорковского.

Генпрокуратура РФ в январе 2024 года признала деятельность "Антивоенного комитета России" нежелательной.

В марте Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность в России.