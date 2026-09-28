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Предприятия микроэлектроники могут получить новые льготы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские производители микроэлектроники могут получить дополнительные налоговые льготы за опережающую локализацию производства электронной компонентной базы (ЭКБ), заявил на форуме "Микроэлектроника" замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Будем думать, чтобы более гибко построить наш механизм налоговых льгот, посмотреть на другие меры поддержки, - сказал он. - И тем (производителям - ИФ), кто набирает баллы за локализацию на опережение действующих норм, тоже подумаем над тем, как установить им дополнительные преференции".

При этом замминистра подчеркнул, что общий объем налоговых льгот в электронной промышленности в 2022-2025 годах составил 340 млрд рублей. Из них 140 млрд рублей - в 2025 году.

"Это (налоговые льготы - ИФ) серьезный экономический ресурс, - добавил Шпак. - Он должен направляться не в карман акционеров, а в развитие наших предприятий".

По его словам, эти средства должны направляться на обеспечение более глубокого передела продукции - пока не появится существенный внешний рынок.

Василий Шпак Минпромторг
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