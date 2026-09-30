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В МИД России раскрыли позицию Минска в диалоге с Вашингтоном

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Официальный Минск подчеркивает, что диалог Белоруссии с США возможен только на основе равноправия и при безусловном соблюдении задач интеграции с Россией в рамках Союзного государства, заявил в интервью "Интерфаксу" директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Наши белорусские друзья всегда подчеркивали, что контакты с Западом возможны исключительно на основе равноправия и взаимоуважения при безусловном соблюдении национальных интересов и задач союзной интеграции с Россией", - сказал Полищук.

По его словам, Россия и Белоруссия проводят скоординированную внешнюю политику и "развивают контакты со всеми странами, настроенными на диалог и сотрудничество, в том числе Соединенными Штатами Америки".

"Диалог позволяет лучше понимать подходы других государств, разъяснять им наши внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты, добиваться их учета", - добавил дипломат.

В МИД Белоруссии ранее заявляли, что белорусские дипломаты в последний год ведут интенсивный непубличный диалог с западными коллегами. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко с лета прошлого года несколько раз встречался со спецпосланником США Джоном Коулом. В середине сентября Лукашенко заявил о возобновлении поставок белорусских калийных удобрений в США после снятия санкций.

В марте США исключили "Беларуськалий" и его трейдера - "Белорусскую калийную компанию" (БКК) - из SDN List, куда компании были добавлены в августе 2021 года.

Александр Лукашенко Белоруссия США МИД Союзное государство Джон Коул Алексей Полищук
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