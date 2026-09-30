Бывший глава Дагестана Меликов стал сенатором от Брянской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук подписал указ о наделении полномочиями сенатора в Совете Федерации от Брянской области Сергея Меликова.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Меликова Сергея Алимовича с 29 сентября 2026 года", - говорится в указе, размещенном на сайте правительства региона.

Полномочия его предшественника Вадима Деньгина прекращены.

Ранее Ковальчук помимо Меликова предлагал в качестве кандидатов на пост сенатора председателя Федерации профсоюзов Брянской области Ольгу Полякову и врио заместителя губернатора региона Андрея Фроленкова.

Меликов покинул должность главы Дагестана 3 мая 2026 года. С 27 сентября 2019 года по 5 октября 2020 года он был сенатором от Ставропольского края.