Директору горевшего в Кубринске завода пиротехники предъявили обвинение

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Ярославской области в связи с пожаром на предприятии в по производству пиротехники в Кубринске гендиректору завода предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель сотрудников (ч. 3 ст. 217 УК), сообщил СКР.

Ему вменили организацию ненадлежащего осуществления производственной деятельности по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Он задержан. Следователи попросили суд его арестовать. У него дома и на работе проходят обыски.

Пожар на предприятии начался 28 сентября. Погибли 14 человек, еще один пострадал.