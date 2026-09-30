МИД РФ сообщил об обжаловании ареста российского судна "Профессор Молчанов"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Решение об аресте российского судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке, рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"И рассчитываем на скорейшее разрешение данной ситуации, обеспечение беспрепятственного возвращения российского судна в Россию, в том числе с учетом завершающегося навигационного сезона",- сказала она на брифинге в среду.

Дипломат напомнила, что судно было арестовано 2 сентября по решению норвежского суда. Сейчас на борту остаются 13 членов команды.

Захарова добавила, что генеральный консул Российской Федерации на Шпицбергене "поддерживает постоянный контакт с экипажем, оказывает необходимое консульское и иное содействие". "В рамках диалога с губернатором Шпицбергена решаются иные текущие вопросы, связанные с пребыванием судна в Баренцбурге. В целях защиты интересов российского судовладельца привлечены профессиональные юристы", - добавила она.