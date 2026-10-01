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Николай Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ на агрессию против Калининграда

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Если НАТО попробует на практике реализовать угрозы Калининградской области, ответ России будет адекватным и быстрым, альянс пожалеет о своих действиях, заявил калининградскому губернатору Алексею Беспрозванных помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Я слышу регулярно заявления Запада, и в частности блока НАТО, который себя позиционирует как оборонительный. На самом деле он никакой не оборонительный, это крайне агрессивный блок, и ведет себя агрессивно, и заявления звучат агрессивные", - сказал он.

"Никакие угрозы реализовать они не смогут, они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле - будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия - пожалеют об этом", - добавил Патрушев.

"Мы с вами говорили об обеспечении безопасности Калининградской области... Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются", - сказал также он.

НАТО Николай Патрушев Калининградская область Алексей Беспрозванных
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