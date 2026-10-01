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Минпросвещения до конца года утвердит документы о поддержке молодых педагогов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что до конца 2026 года его ведомство утвердит документы о поддержке молодых педагогов.

"Активно обсуждается указ президента об особом статусе учителя. Нормативные документы министерством просвещения готовятся, до конца года будут утверждены, в том числе о поддержке молодых педагогов, которые только переступают после педагогического университета порог школы", - сказал он.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус профессии учителя и расширяющий социальные гарантии для педагогических работников.

В частности, учителям гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития, эффективного выполнения ими профессиональных задач. Это включает, в том числе, наставничество для учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами.

Помимо этого, учителям дается право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности, а также защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в связи с осуществлением педагогической деятельности.

Путин поручил правительству в шестимесячный срок обеспечить установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в России, а также усовершенствовать требования к режиму рабочего времени учителей и объему из учебной нагрузки.

Минпросвещения Владимир Путин Сергей Кравцов
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