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Сгоревший особняк Миллера обследуют за неделю

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге обследование выгоревшего особняка Миллера для оценки ущерба займет не меньше недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка "ДОМ.РФ".

"Специалистами будет проведена оценка последствий пожара и размер ущерба. После этого можно будет понять, повлияет ли произошедшее на сроки и стоимость реставрации. По предварительной оценке, обследование и оценка ущерба займут не менее недели", - отметили в банке.

Пожар в неэксплуатируемом особняке 18 века рядом с Исаакиевским собором начался 1 октября. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров, пламя перекинулось на примыкающее здание, где загорелась обрешетка кровли на площади 250 кв. м.

Особняк был построен в 1872 году в стиле эклектики по проекту академика архитектуры Фердинанда Миллера. Он находится на реконструкции. Планировалось, что здесь к 2028 году появится премиальное жилье. Ранее банк "ДОМ.РФ" предоставил компании "ТАС" кредитную линию в размере 768 млн рублей на реставрацию особняка и доходного дома.

"Реставрационные и строительно-монтажные работы на объекте уже начались, первый транш по проектному финансированию был предоставлен", - уточнили в банке.

В СКР предполагают, что пожар мог начаться из-за нарушении при сварочных работах.

Петербург СКР Фердинанд Миллер ДОМ.РФ Исаакиевский собор
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