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Бывшему свердловскому вице-губернатору Чемезову смягчили меру пресечения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд общей юрисдикции Петербурга изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщил "Интерфаксу" адвокат Чемезова Николай Бердников.

25 сентября 2025 года Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора. Позже его задержали. Он стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. 30 сентября 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Чемезову меру пресечения в виде заключения под стражу. Оспорить арест защите не удалось.

Позже Чемезова этапировали из екатеринбургского СИЗО-1 в СИЗО №7 Челябинска. Через некоторое время ему продлили меру пресечения до 15 февраля 2026 года, но в конце декабря отпустили под домашний арест.

Челябинск Екатеринбург Олег Чемезов Свердловская область
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