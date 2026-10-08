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Путину доложено о ситуации с атакованным танкером в Черном море

Путину доложено о ситуации с атакованным танкером в Черном море
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получил все доклады по ситуации с танкером "Афрамакс Рио", атакованным безэкипажным катером у побережья Черного моря, с устранением последствий все в порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, получил ли президент доклады о произошедшей ситуации с танкером, который был атакован БЭК у побережья Черного моря.

Как сообщалось, вечером 6 октября судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря. В Минтрансе отмечали, что атака привела к открытому горению нефти в акватории моря.

Росприроднадзор в среду сообщил, что загрязнений акватории Черного моря и береговой линии после пожара на танкере "Афрамакс Рио" не обнаружено.

В Минтрансе отмечали, что открытое горение на танкере ликвидировано.

"Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС,

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Песков Владимир Путин Черное море Афрамакс Рио
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