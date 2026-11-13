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В Шебекинском округе от удара БПЛА по машине ранены трое

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе в селе Ржевка от удара дрона по автомобилю пострадали трое мужчин, сообщил оперштаб Белгородской области.

Двое с минно-взрывными травмами госпитализированы в областную клиническую больницу, третий после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Их машина повреждена.

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал на стоянке, там повреждено остекление двух квартир в двух многоквартирных домах и три автомобиля. При ударе второго дрона разбиты окна частного дома и машина. В селе Вознесеновка от взрыва FPV-дрона повреждены кузов и стекла автомобиля.

В Грайвороне частный дом подвергся атаке FPV-дрона, там разбиты окна.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Ржевка Белгородская область Шебекино Вознесеновка
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