Песков связал с позицией стран Европы готовность с ними обсуждать Украину

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Целесообразность подключения представителей Европы к мирному процессу по Украине на данном этапе будет зависеть от позиции европейских стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если мы слышали заявления (председателя Еврокомиссии) госпожи фон дер Ляйен и ее коллег из Брюсселя, говорящие о том, что безоговорочная поддержка Украины будет сохраняться, а главное , будет сохраняться линия на усиление давления на Россию с тем, чтобы вынудить Россию пойти на мирный процесс - такие формулировки свидетельствуют о нежелании способствовать мирному процессу", - сказал он.

"Но опять же посмотрим, может быть, удастся все-таки прояснить позицию европейцев и прийти к какому-то выводу о целесообразности их участия на данном этапе переговорного процесса", - добавил он.