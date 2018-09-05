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В Хабаровском крае сорванная ветром крыша травмировала ребенка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сильный ветер в городе Советская Гавань Хабаровского края сорвал школьную крышу, фрагмент которой травмировал ребенка.

"По предварительным данным, в результате падения фрагментов крыши 12-летняя девочка получила перелом ноги. Она доставлена в больницу, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Из Хабаровска к месту происшествия выехали криминалисты и эксперт краевого следственного управления.

Ранее сообщалось, что Дальний Восток оказался во власти тайфуна "Джеби".

Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии

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Теги: Хабаровский край

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