В Хабаровском крае сорванная ветром крыша травмировала ребенка

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сильный ветер в городе Советская Гавань Хабаровского края сорвал школьную крышу, фрагмент которой травмировал ребенка.

"По предварительным данным, в результате падения фрагментов крыши 12-летняя девочка получила перелом ноги. Она доставлена в больницу, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Из Хабаровска к месту происшествия выехали криминалисты и эксперт краевого следственного управления.

Ранее сообщалось, что Дальний Восток оказался во власти тайфуна "Джеби".