20 автомобилей заблокированы на Сахалине из-за сошедших селей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Группа спасателей выехала из Южно-Сахалинска в Макаровский район, где на автомобильную дорогу и железнодорожные пути сошли сели при прохождении тайфуна "Джеби", 20 автомобилей оказались в плену стихии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Из-за обильных осадков в Макаровском районе произошло переувлажнение склонов, примыкающих к автомобильной и железной дорогам, что привело к сходу нескольких селевых потоков. Были вынуждены остановиться более двадцати автомобилей. В настоящее время они в безопасных местах ожидают прибытие дорожной техники", - уточняет пресс-служба.

По ее данным, с людьми поддерживается телефонная связь, никто не пострадал.

В Макаровский район убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС региона - 22 человека на 3 единицах техники повышенной проходимости. Им предстоит осмотреть участки, где сошли селевые потоки и, в случае необходимости, помочь пассажирам остановившихся автомобилей добраться до населенных пунктов.

Для обеспечения безопасности и создания условий для скорейшей расчистки дороги, автомобильное и железнодорожное сообщение на участке Макаров - Лермонтово временно прекращено.

Дорогу от Макарова до Лермонтовки закрыли из-за селей https://t.co/NjIzvtSvzN — Sakhalin.info (@sakhalin_info) 5 сентября 2018 г.

В соцсетях сахалинцы сообщают, что при прохождении тайфуна затопленным оказался портовый город Поронайск: улицы и площадь перед зданием районной администрации после сильного дождя превратились в водоемы. По словам местных жителей, затоплен не только частный сектор, вода стоит в квартирах на первых этажах в некоторых многоквартирных домах и откачивать ее некуда, так как ливневки переполнены водой. По сообщению местных СМИ, вода затопила и местную пожарную часть.