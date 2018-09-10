Второй тур выборов губернатора Приморья пройдет 16 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края через неделю проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона.

"Второй тур выборов пройдет 16 сентября", - сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.

За пост главы Приморья во втором туре будут бороться выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.

Второй тур проводится в связи с тем, что в воскресенье ни одному из пяти кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Как сообщалось, на досрочных выборах губернатора Приморья врио губернатора края Тарасенко по итогам подсчета 100% протоколов получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Ищенко получил 24,64%. За кандидата от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юлию Толмачеву проголосовали 10,7% избирателей.

На четвертом месте кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 9,21%. Выдвинутый "Справедливой Россией" Алексей Козицкий набирает 4,84%.