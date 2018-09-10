Главные новости
В РоссииПесков назвал участие подростков в несанкционированных акциях результатом провокацийВ РоссииЭксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отцаЭкономикаКурс евро превысил 81 рубль
В России

Второй тур выборов губернатора Приморья пройдет 16 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края через неделю проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона.

В РоссииИтоги выборов. ОбобщениеИтоги выборов. ОбобщениеЧитать подробнее

"Второй тур выборов пройдет 16 сентября", - сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.

За пост главы Приморья во втором туре будут бороться выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.

Второй тур проводится в связи с тем, что в воскресенье ни одному из пяти кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Как сообщалось, на досрочных выборах губернатора Приморья врио губернатора края Тарасенко по итогам подсчета 100% протоколов получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Ищенко получил 24,64%. За кандидата от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юлию Толмачеву проголосовали 10,7% избирателей.

На четвертом месте кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 9,21%. Выдвинутый "Справедливой Россией" Алексей Козицкий набирает 4,84%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморский край

Новости по теме

В России
Эксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отцаЭксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отца
Таким образом, суд может освободить девушку от уголовной ответственности в случае, если вина будет доказанаПодробнее
 СК направил в суд дело убитого Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захватеСК направил в суд дело убитого Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате
Экс-депутат от КПРФ, застреленный в Киеве в 2017 году, обвиняется в мошенничестве с хищением здания за 127 млн рублейПодробнее
 Родственница Скрипалей не прошла в Ярославскую областную думуРодственница Скрипалей не прошла в Ярославскую областную думу
Виктория Скрипаль отметила, что не вела активную избирательную кампаниюПодробнее
 Песков назвал участие подростков в несанкционированных акциях результатом провокацийПесков назвал участие подростков в несанкционированных акциях результатом провокаций
Он напомнил, что такие провокации имеют правовые последствияПодробнее
Топилин допустил продление "заморозки" накопительных пенсий до 2021 годаТопилин допустил продление "заморозки" накопительных пенсий до 2021 года
Глава Минтруда пришел к такому выводу, поскольку правительство пока не определилось с моделью индивидуального пенсионного капиталаПодробнее
 Пустоты под стартовым столом на "Восточном" образовались из-за некачественного бетонаПустоты под стартовым столом на "Восточном" образовались из-за некачественного бетона
Заливку бетона на космодроме выполнял Спецстрой РФПодробнее
 Россиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНРРоссиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНР
Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ в Смоленской областиПодробнее
 Итоги выборов. ОбобщениеИтоги выборов. Обобщение
В целом единый день голосования обошелся без сюрпризов, но в четырех регионах все же будет второй турПодробнее
 Главы четырех российских регионов будут выбраны во втором туреГлавы четырех российских регионов будут выбраны во втором туре
В двух регионах партии власти конкуренцию составят представители ЛДПР, еще в двух - кандидаты от КПРФПодробнее
 Под стартовым столом космодрома "Восточный" обнаружены пустотыПод стартовым столом космодрома "Восточный" обнаружены пустоты
На их ликвидацию потратят более 4,5 млн рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков назвал участие подростков в несанкционированных акциях результатом провокацийВ РоссииЭксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отцаЭкономикаКурс евро превысил 81 рубльКультураМинкультуры придумало новые ограничения для иностранных фильмовВ РоссииРоссиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНРВ РоссииИтоги выборов. Обобщение

Эксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отца

Эксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отцаТаким образом, суд может освободить девушку от уголовной ответственности в случае, если вина будет доказана Подробнее

Суд в Москве вернул материалы дела участницы Pussy Riot Никульшиной в полицию

Сделка ОПЕК+ в сентябре будет исполняться на уровне июля-августа

Участника убийства студента-антифашиста Карачавы будут судить через 13 лет после преступления

Утечка воздуха в "Союзе" не повлияла на отношения космонавтов и астронавтов на МКС

Суд рассмотрит дело супругов Дель о жестоком обращении с восемью приемными детьми

Семеро журналистов пострадали на акции против пенсионной реформы в Петербурге

Некоторым корреспондентам разбили дорогую аппаратуру Подробнее

Госдуме осталось принять 23 закона для реализации послания Путина Федеральному собранию

Отец главы Минпромторга стал совладельцем агрокомпании в Краснодарском крае

Второй тур выборов губернатора Приморья пройдет 16 сентября

Два человека погибли при нападении на штаб-квартиру нефтяной компании в Триполи

Премьер Японии пообещал в октябре еще больше облегчить визовый режим для россиян

Абэ договорился с Путиным о поездке японских бизнесменов на Южные Курилы в октябре

Страховые премии в автокаско выросли впервые за три года

Более 80 млрд рублей было собрано российскими страховщиками Подробнее

СК направил в суд дело убитого Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате

СК направил в суд дело убитого Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захватеЭкс-депутат от КПРФ, застреленный в Киеве в 2017 году, обвиняется в мошенничестве с хищением здания за 127 млн рублей Подробнее

В ЛНР заявили о готовности сбивать украинские военные самолеты

Литовский акционер аэропорта "Жуковский" решил выйти из проекта

СП Mazda-Sollers открыло завод двигателей во Владивостоке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');