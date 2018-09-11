КПРФ попросит Путина отложить на год выборы губернатора Владимирской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В КПРФ обратятся к президенту РФ с просьбой не проводить второй тур выборов губернатора Владимирской области, а перенести эти выборы на год, заявил "Интерфаксу" зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Мы подготовили обращение к президенту РФ с просьбой перенести выборы губернатора во Владимирской области на год", - сказал Афонин во вторник.

Он отметил, что эта идея принадлежит лидеру партии Геннадию Зюганову, и ее выдвижение связано с тем, что "реальный кандидат, который должен был победить в первом туре на этих выборах - Максим Шевченко - был не допущен до участия в выборах".

"В итоге голосование показало, что при отсутствии реальной конкуренции действующий губернатор Владимирской области показала очень низкий результат", - пояснил Афонин.

В понедельник, 10 сентября, на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" Зюганов заявил, что не стоит проводить второй тур на выборах губернатора Владимирской области, так как в результате "провалились все кандидаты".

"Там второй тур не с кем проводить, по-хорошему надо обратиться официально к президенту", - сказал политик. По мнению Зюганова, во Владимирской области было бы разумно сейчас назначить исполняющего обязанности губернатора с тем, чтобы через год провести там полноценные выборы.

Кандидат от "Единой России", губернатор Владимирской области Светлана Орлова по итогам подсчета почти 100% протоколов получила 36,34% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин получил 31,38%. С.Бирюков от "Справедливой России" набирает 17,42%. Замыкает список Сергей Глумов ("Патриоты России"), который получил 6,79% голосов.

Таким образом, выборы губернатора пройдут во втором туре.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла о необходимости коррекции "муниципального фильтра".

Изначально в избирательную комиссию Владимирской области поступили заявления от восьми человек о намерении принять участие в выборах губернатора.

Позже кандидату от КПРФ Максиму Шевченко, который не смог преодолеть "муниципальный фильтр", было отказано в регистрации. Еще два кандидата - Александр Леонтьев от партии "Народ против коррупции" и Олей Павлецов от "Гражданской инициативы" отказались от участия в выборах на стадии сбора подписей.