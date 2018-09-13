"Победа" после инцидента с "ЮТэйр" вновь попросила изменить правила посадки в Сочи

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) после инцидента с самолетом "ЮТэйр" , выкатившимся за пределы взлетной полосы, повторно направила просьбу изменить правила ухода на второй круг при посадке в аэропорту Сочи.

Письмо с соответствующим предложением гендиректор "Победы" Андрей Калмыков направил руководителю Росавиации Александру Нерадько, "Интерфакс" ознакомился с его копией.

По действующим правилам захода на посадку в Сочи, а также в соседнем Геленджике самолет можно увести на второй круг только с так называемой высоты принятия решения (ВПР). Но в "Победе" считают, что с учетом "рельефа местности и препятствий" в районах этих аэродромов увеличивается риск "нестабилизированного захода на посадку" и, как следствие, выкатывания воздушного судна за пределы полосы.

Как отмечает в своем письме Калмыков, в конце прошлого года "Победа" предложила ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" разработать процедуру ухода на второй круг в Сочи и Геленджике ниже ВПР, в том числе с касания шасси с полосой. Компания аргументировала это тем, что такие схемы применяются "во многих аэропортах мира": например, в Инсбруке, Зальцбурге, Стамбуле.

Однако "на предложение "Победы" не последовало никакого ответа", пишет Калмыков. Если бы ФГУП прислушалось к просьбе компании, инцидента с лайнером "ЮТэйр" можно было бы избежать, считает топ-менеджер. "Авиакомпания "Победа" повторно просит в кратчайшие сроки разработать критически важную процедуру ухода на второй круг ниже ВПР для аэродромов Сочи-Адлер и Геленджик", - заключает он.

В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing-737 "ЮТэйр" сразу после приземления в аэропорту Сочи выкатился за пределы ВПП, в результате загорелись оба крыла. Находившиеся на борту 166 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы, 18 из них пострадали. Участвовавший в эвакуации людей сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа. Посадка выполнялась со второго захода и сопровождалась сложными метеоусловиями: дождем и сильными порывами ветра. Расследование причин инцидента продолжается.