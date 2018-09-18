В комитете Госдумы по обороне призвали не допускать бесконтрольных ударов Израиля по Сирии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия должна дать жесткий и оперативный ответ на инцидент в Средиземном море, когда израильские самолеты подставили российский Ил-20 под удар ПВО Сирии, заявил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, нельзя допускать, чтобы "израильские самолеты беспрепятственно взлетали со своих аэродромов и наносили удары по Сирии". "Если бандит лезет в ваш дом убивать ваших детей и жену, то ответ должен быть самый жесткий, никто же не будет сидеть в это время на кухне и пить чаек", - добавил Шерин.

Он считает, что "в Минобороны РФ в последнее время делают слишком много жестких предупреждений, но такие предупреждения становятся похожими на отложенные обещания".

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что действия израильских ВВС в регионе Средиземного моря направляются Соединенными Штатами, и Россия не должна оставить подобное без ответа. "Израиль на сегодняшний день реализует интересы Соединенных Штатов Америки, которые действуют по линии двойных стандартов, идут вразрез с политикой по борьбе с терроризмом и являются прикрытием для террористов в данном регионе. Израиль выполняет эти функции", - сказал Швыткин.

Он выразил уверенность, что "с российской стороны должны последовать определенные ответные действия на происшедшее, они должны быть обдуманы".

Во вторник Минобороны РФ обвинило Израиль в том, что он не предупредил о готовящихся ударах по Сирии, а израильские летчики прикрывались российским самолетом Ил-20 от сирийских сил ПВО. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - констатировал он.

Минобороны РФ заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии во время ударов израильской авиации по сирийской территории и пусков ракет с французского военного корабля. 15 российских военных погибли.