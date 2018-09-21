Жириновский заявил об угрозах в адрес кандидата в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в адрес кандидата от либерал-демократов Сергея Фургала на выборах губернатора Хабаровского края поступают угрозы.

"Только что разговаривал по телефону с Сергеем Фургалом. Ему очень жестко угрожают, требуют отказаться от борьбы во втором туре выборов губернаторов Хабаровского края", - написал Жириновский в своем Telegram-канале в пятницу.

Он сообщил, что ЛДПР уже направила в регион команду своих депутатов и юристов, "и берем под защиту нашего кандидата".

"Теперь точно ни шагу назад", - добавил Жириновский.

Ранее в четверг Жириновский сказал журналистам, что кандидаты от партии не отказываются от борьбы за посты глав регионов во втором туре выборов.

"Мы участвуем во втором туре выборов во Владимирской области и Хабаровском крае. Нас очень интересует Хабаровский край, здесь мы официально заявляем, что мы участвуем во втором туре и не снижаем свою активность; ни о каких должностях ни с кем (то есть о предварительных договоренностях в распределении постов по итогам выборов - ИФ) мы работы не ведем", - заверил лидер ЛДПР.

В Хабаровском крае 23 сентября пройдет повторное голосование после того, как ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов. В выборах примут участие действующий губернатор края Вячеслав Шпорт (35,62% голосов), выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Фургал (35,81% голосов).

Ранее Шпорт предложил своему оппоненту на выборах главы региона во втором туре Сергею Фургалу, представляющему ЛДПР, работу в должности первого заместителя председателя правительства Хабаровского края. Тогда сообщалось, что Фургал предложение принял. "Я намерен продолжать участие во втором туре, независимо от поступившего предложения. Снимать свою кандидатуру не планирую", - пояснил он позднее.