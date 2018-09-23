В России

"Гражданский контроль" оценил прошедшие в Хабаровском крае выборы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" считает, что второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае прошёл при высоком уровне организации голосования, и более эффективном и оперативном общественном контроле по сравнению с Приморьем, считает сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

"Поскольку большая часть бюллетеней подсчитана, и можно делать какие-то выводы, я могу сказать, что эти выборы показали высокую явку. Выше, чем в первом туре. Это означает, что избиратель "проснулся", и поверил в свои силы, понял, что надо идти на участки, а не отсиживаться дома. Выборы были очень напряженными и конкурентными. Это тоже хороший показатель", - заявил Брод "Интерфаксу".

"Как справедливо отметила Майя Гришина (секретарь ЦИК РФ), нарушений в виде взбросов и фальсификаций в период подсчёта голосов не было. Нарушения (в ходе второго тура) касались агитации, а также вопросов подкупа. Я считаю, что со всеми этими нарушениями нужно разбираться. Как таковых, претензий к работе избирательных комиссий, избирательной системы не было. И по чёткости организации голосования, и по качеству списков, прозрачности процесса, избирательная система показала себя на высоте", - сказал сопредседатель "Гражданского контроля".

По его оценке, в ходе второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае общественные наблюдатели показали себя более эффективно, чем во время второго тура выборов губернатора Приморского края.

"Серьезный общественный контроль по сравнению с общественниками Приморья. Я считаю, что хабаровские общественники показали себя эффективнее, оперативнее. Они были более дотошными. По каждому обращению выезжали на участок и разбирались, "отлавливали" фейки. Это показывает рост активности и эффективности общественного контроля", - сказал Брод.

В свою очередь, в движении в защиту прав избирателей "Голос" отмечают, что на втором туре выборов граждане поверили в силу своего голоса, в связи с чем явка была повышенной.

"Явка повысилась за счёт мобилизации избирателей. но и протестный избиратель подтянулся. Люди поверили, что они могут повлиять на результаты выборов. Вера в свой голос на этих выборах была у людей", - сказал "Интерфаксу" сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

Он отметил, что в день голосования подтвердились сообщения о принуждении к голосованию, которые поступали в период между первым и вторым туром, связанные с голосованием военнослужащих и их семей. Кроме того, подтвердилась одна попытка вброса бюллетеней на участке.

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Теги: Хабаровский край, Гражданский контроль

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