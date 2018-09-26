В Кремле признали влияние пенсионной реформы на выборы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Изменения в пенсионном законодательстве оказали влияние на результаты прошедших в сентябре региональных выборов, однако переносить реформу на более поздний срок было невозможно, заявил "Интерфаксу" источник, близкий к администрации президента.

"Отрицать влияние изменений в пенсионном законодательстве на итоги выборов, конечно же, нельзя", - сказал собеседник "Интерфакса", подчеркнув, что переносить решение о повышении пенсионного возраста на период после выборов не представлялось возможным. "Пенсионный закон должен был приниматься синхронно с рассмотрением бюджета. Отсрочка преобразований в пенсионной сфере означала бы потерю целого года - для старта реформы пришлось бы дожидаться следующего бюджетного цикла", - пояснил собеседник агентства.

Источник заверил также, что никакой дискриминации в отношении губернаторов, избранных от оппозиции, не будет. "Губернаторов-оппозиционеров не ждет никаких ущемлений в правах, в том числе, в части трансфертов. Власти будут конструктивно работать с главами регионов, за которых проголосовали избиратели", - отметил источник.

23 сентября кандидаты от ЛДПР одержали убедительную победу во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае и во Владимирской области. В Хабаровском крае после обработки 100% бюллетеней в поддержку кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Фургала высказались 69,57% избирателей. За "единоросса" Вячеслава Шпорта, возглавлявшего Хабаровский край с 2009 года, отдали голоса 27,97%.

Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, действующий губернатор области, представляющая "Единую Россию", Светлана Орлова - 37,46% голосов. В Приморском крае по итогам второго тура, состоявшегося 16 сентября, по рекомендации ЦИК крайизбирком отменил результаты выборов.

Кандидат от "Единой России", врио губернатора Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов против 48,06% - у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. При этом по итогам подсчета 95% голосов Ищенко опережал Тарасенко на 5% (51,61% против 45,79%). После взаимных обвинений и поступления в крайизбирком более 200 жалоб на нарушения ЦИК рекомендовал отменить выборы, что и было сделано. Новые выборы должны пройти до 16 декабря.

В Хакасии за день до второго тура действующий глава республики, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снялся с выборов со ссылкой на состояние здоровья. Теперь первый секретарь хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов будет бороться за кресло губернатора с занявшим в первом туре третье место лидером регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андреем Филягиным.