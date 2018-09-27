Суд в Челябинске отказался арестовывать экс-начальника "ГорЭкоЦентра"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска оставил бывшего директора МУП "ГорЭкоЦентр" Игоря Галичина, обвиняемого в злоупотреблениях и растрате, под подпиской о невыезде, сообщили агентству "Интерфакс" в суде в четверг.

Арестовать обвиняемого на два месяца просил следователь следственной части главного следственного управления регионального ГУ МВД России. В свою очередь в пресс-службе прокуратуры области агентству уточнили, что решение о том, будет ли гособвинение обжаловать решение суда, еще не принято.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285), присвоении и растрате (ч.4 ст.160) и незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размре (п."б" ч.2 ст.171). Следствие считает, что в 2016 году руководство организации заключало фиктивные договоры с коммерческими компаниями, завышая стоимость фактически выполненных работ и услуг по погрузке, транспортированию твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на городскую свалку. Также завышались цены за уборку контейнерных площадок во дворах Челябинска. Таким образом, по мнению следствия, из бюджета было похищено свыше 1 млн рублей.

Также в четверг Следственные управление СКР возбудило уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших в городе мусорный коллапс. В Челябинске из-за мусорных завалов был введен режим чрезвычайной ситуации.

24 сентября Галичин подал заявление об увольнении с должности, которое было подписано главой Челябинска.