Главные новости
В РоссииМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахВ миреОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРВ миреЮжная Корея начала разминировать сухопутную границу
В мире

В РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалии

Будучи в то время епископом, Онуфрий подписался под обращением к патриарху Алексию II под давлением и вскоре отозвал свою подпись

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подпись нынешнего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия под обращением к патриарху Алексию II с просьбой о даровании автокефалии УПЦ, которое было сделано в 1991 году, была поставлена под давлением и вскоре отозвана им самим, сообщил "Интерфаксу" источник в Русской православной церкви.

"Тот факт, что архиереи Украинской православной церкви подписали этот документ под сильным давлением тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Филарета (Денисенко), общеизвестен: он засвидетельствован в последующих документах, подписанных этими архиереями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, свою подпись под обращением к патриарху Алексию владыка Онуфрий, в то время епископ Черновицкий и Буковинский, "официально отозвал в очень скором времени после того, как документ был направлен, причем сделал это одним из первых". В январе 1992 году епископ Онуфрий уже решительно отказался подписывать обращение Архиерейского собора УПЦ об автокефалии (за что Денисенко немедленно лишил его кафедры), а в марте того же года выступил против самой идеи автокефалии Украинской церкви на Архиерейском соборе в Москве.

"Он был тогда одним из самых молодых архиереев Украинской православной церкви и признался, что подписал обращение под давлением и потому, что старшие собратья по Архиерейскому Собору подписали, и ему показалось, что будет неудобно, если он тоже не подпишет принятое большинством решение", - рассказал источник.

При этом он подчеркнул, что "воспроизводить сегодня этот текст и на него ссылаться, не упоминая о последующих обстоятельствах, было бы не вполне добросовестно".

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии УПЦ касается национальной безопасности страны, так как РФ использует РПЦ как инструмент влияния на Украину.

7 сентября Констатинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине", на что РПЦ пригрозила разорвать дипломатические отношения с Константинополем.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РПЦ, УПЦ, Украина

Новости по теме

В мире
Южная Корея начала разминировать сухопутную границуЮжная Корея начала разминировать сухопутную границу
Это первое совместное разминирование более чем за десять летПодробнее
 Опубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНР
Александр Захарченко погиб месяц назад при взрыве в одном из кафе ДонецкаПодробнее
 В Сирии за три года погибли 112 российских военныхВ Сирии за три года погибли 112 российских военных
По данным Совета Федерации, почти половина из них приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20Подробнее
 Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собакКим Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак
Северокорейская сторона передала животных с тремя килограммами корма "в качестве помощи для их адаптации"Подробнее
Цунами в Индонезии унесло жизни более 800 человекЦунами в Индонезии унесло жизни более 800 человек
Как сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента страны, число жертв может возрасти до нескольких тысячПодробнее
 Глава МВД США допустил применение морской блокады против РФГлава МВД США допустил применение морской блокады против РФ
Блокада может вытеснить российские энергоресурсы с мирового рынка, считает министрПодробнее
 В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Николай Фильченков"В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ России "Николай Фильченков"
Поход боевого корабля в Сирию связан с поставкой С-300 в странуПодробнее
 СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеСМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районе
По их данным, военные оказались на границе в связи с визитом туда главы косовской администрации, из-за инцидента президент Сербии направил ноту протеста генсеку НАТОПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахВ миреОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРВ миреЮжная Корея начала разминировать сухопутную границуВ миреВ Сирии за три года погибли 112 российских военныхВ РоссииГенконсульство РФ обратилось в МИД Южной Кореи за разъяснениями по задержанию российского суднаСпортАркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕ

В Индонезии более тысячи человек сбежали из тюрем после землетрясения

В домашней библиотеке четверти россиян оказалась классическая литература

Рубль не изменился к доллару и снизился к евро на старте торгов понедельника

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

В РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалии

Будучи в то время епископом, Онуфрий подписался под обращением к патриарху Алексию II под давлением и вскоре отозвал свою подпись Подробнее

Минпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банках

Минпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахПо данным "Ъ", законопроектом предусмотрено разрешение на продажу такой продукции в киосках и ларьках, а также в ночное время Подробнее

Лондонское кладбище заподозрили в осквернении могил для освобождения мест под новые

На острове Сулавеси в Индонезии произошло еще одно землетрясение

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до уровня роста деловой активности

Иран нанес ракетный удар в Сирии по базе группировки, ответственной за теракт на военном параде

На борту упавшего в Иркутской области вертолета были пилот и механик

Нефть Brent подорожала до $83,22 за баррель

Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за технических проблем

Бывшего вице-губернатора Приморья оштрафовали и освободили от наказания по делу о халатности

Положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силу

Положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силуОператоров обязали хранить его в течение полугода Подробнее

В сгоревшем иркутском мебельном центре не было системы пожаротушения

Вертолет с одним человеком на борту упал в реку в Иркутской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');