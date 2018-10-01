В РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подпись нынешнего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия под обращением к патриарху Алексию II с просьбой о даровании автокефалии УПЦ, которое было сделано в 1991 году, была поставлена под давлением и вскоре отозвана им самим, сообщил "Интерфаксу" источник в Русской православной церкви.

"Тот факт, что архиереи Украинской православной церкви подписали этот документ под сильным давлением тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Филарета (Денисенко), общеизвестен: он засвидетельствован в последующих документах, подписанных этими архиереями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, свою подпись под обращением к патриарху Алексию владыка Онуфрий, в то время епископ Черновицкий и Буковинский, "официально отозвал в очень скором времени после того, как документ был направлен, причем сделал это одним из первых". В январе 1992 году епископ Онуфрий уже решительно отказался подписывать обращение Архиерейского собора УПЦ об автокефалии (за что Денисенко немедленно лишил его кафедры), а в марте того же года выступил против самой идеи автокефалии Украинской церкви на Архиерейском соборе в Москве.

"Он был тогда одним из самых молодых архиереев Украинской православной церкви и признался, что подписал обращение под давлением и потому, что старшие собратья по Архиерейскому Собору подписали, и ему показалось, что будет неудобно, если он тоже не подпишет принятое большинством решение", - рассказал источник.

При этом он подчеркнул, что "воспроизводить сегодня этот текст и на него ссылаться, не упоминая о последующих обстоятельствах, было бы не вполне добросовестно".

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос автокефалии УПЦ касается национальной безопасности страны, так как РФ использует РПЦ как инструмент влияния на Украину.

7 сентября Констатинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине", на что РПЦ пригрозила разорвать дипломатические отношения с Константинополем.