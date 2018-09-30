В России

Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге в Хакасии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел субботний день на отдыхе в тайге в Хакасии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где в минувшую пятницу прошел саммит лидеров стран СНГ.

"По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом", - отметил Песков.

По его словам, после этого президент отправился в Сочи.

Ранее сообщалось, что президент России в воскресенье посетил "Сочи Автодром", где проходили гонки чемпионата мира "Формулы-1".

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Теги: Владимир Путин, Хакасия, Сочи, Дмитрий Песков

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