Председатель КС сравнил российскую Конституцию с "Мерседесом"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что президентская республика помогла России пережить "хаос и развалы 90-х".

"Сколько шло разговоров: да что там президентская республика, давайте введем парламентскую. Но давайте не забывать, что президентская республика позволила в условиях конкретных России предотвратить хаос и развалы 90-х годов", - заявил Зорькин, выступая в Совете Федерации во вторник.

По его словам, современная российская конституция - это "БМВ", это "Мерседес" последней марки, потому что там вообще все есть, если присмотреться".

"Все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги, и понятно, что идеальная конституция может не сработать. (...) Дело не в том, в конечном счете, какая марка автомобиля - каждый выбирает по своему вкусу. Важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали - тогда будет весь хороший результат", - добавил Зорькин.

В среду, 12 декабря, в России будет отмечаться 25-летие принятия современной Конституции.