Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ в пятницу вылетели из Венесуэлы, взяв курс на базу в России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, ракетоносцы с бортовыми номерами RF-94100 и RF-94102 и именами "Николай Кузнецов" и "Василий Решетников" летят курсом на северо-восток над международным водами Атлантики.

Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ. Российские самолеты, как сообщалось, прибыли для участия в совместных учениях с военными этой страны.

Организации американских государств (ОАГ) выпустила заявление относительно полета в Венесуэлу Ту-160, в котором допускалась возможность наличия на этих самолетах ядерного оружия. Однако в МИД РФ эти предположения опровергли.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").