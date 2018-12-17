Законопроект об обращении с животными будет рассмотрен Думой во вторник во II чтении

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет Думы включил в повестку пленарного заседания Госдумы на вторник, 18 декабря, вызвавший общественный резонанс законопроект об ответственном обращении с животными.

"Законопроект будет рассмотрен во втором, основном чтении", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник один из участников Совета.

Законодательная инициатива предусматривает ряд конкретных мер по обеспечению безопасности и защите животных. На ускорении принятия этого закона настаивают зоозащитники.

В Минприроды России еще в марте заявляли о необходимости принятия закона "Об ответственном обращении с животными" в этом году.

Парламентариям напомнил о законе президент

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года.

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. 8 октября того же года отмечалось, что законопроект находится "почти на выходе" и может быть принят в ближайшие месяцы.

Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого, строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.