Главные новости
В РоссииВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовМоскваКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
В России

Путин усомнился в том, что амнистия может снизить напряжение в обществе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сомневается, что предновогодняя амнистия снимет напряженность в стране, к ее проведению надо подходить аккуратно и взвешенно.

"Просто подходить к этому (проведению амнистии) нужно аккуратно, взвешенно. Я не думаю, что это снимет какое-то напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех. Надо над этим, конечно, подумать", - сказал президент на заседании Совета по правам человека, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Он заметил, что "самую эффективную амнистию провели большевики в 1917 году". "Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились, а, на мой взгляд, стали более радикальными, и люди, простые граждане, только страдали от этого", - сказал Путин.

"Но это не значит, что мы не должны проводить амнистии", - добавил он.

В ходе заседания 11 декабря член СПЧ, режиссер Александр Сокуров предложил президенту подумать над тем, чтобы объявить новогоднюю или рождественскую амнистию.

"Может быть, есть смысл объявить амнистию, президентскую амнистию, для того чтобы снять какое-то напряжение в стране? Очень большое напряжение в стране, в настроениях людей, связанное с проблемами внешней политики и с внутренней неуверенностью по экономическим вопросам. У людей - то, что я чувствую, - есть большое напряжение и тревога", - сказал Сокуров.

"Подумаем, у нас Рождество каждый год. Надо внимательно к этому подойти", - ответил президент.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин

Новости по теме

В России
В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружиеПодробнее
 Голикова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 летГоликова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 лет
Правительство РФ рассчитывает, что к 2024 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удастся снизить на 24%Подробнее
 В Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против TelegramВ Думе опровергли связь проекта об автономной работе Рунета с борьбой против Telegram
По словам Леонида Левина, в ходе работы над законопроектом станет понятно, как будут работать различные сервисыПодробнее
 Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в ДавосеПесков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе
Это попытка совместить контакты и санкции, считают в КремлеПодробнее
Число жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человекЧисло жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человек
По предварительным данным, больше под завалами людей нетПодробнее
 Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Истцу, который требует от оппозиционера 1 млн рублей и опровержение, надо устранить недостатки до 9 январяПодробнее
 Гуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du SoleilГуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil
Группа "Сафмар" обвинила гендиректор Большого московского цирка в том, что он ввел Путина в заблуждениеПодробнее
 МБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 годуМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 году
Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением заступит на дежурство в 2019 годуПодробнее
 Кожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах ПриморьяКожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах Приморья
По данным ЦИК, врио главы региона набирает 60,13%, за ним кандидат от ЛДПР Андрейченко с 26,09%Подробнее
 Оштрафованы виновные в нарушениях на втором туре выборов губернатора ПриморьяОштрафованы виновные в нарушениях на втором туре выборов губернатора Приморья
В СПЧ констатировали, что правоохранительные органы никак не информируют СМИ и общественность о ходе проверокПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовМоскваКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуВ РоссииГуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du SoleilВ миреНовой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинМоскваВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов

Amnesty International призвала к декриминализации проституции в странах бывшего СССР

Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету

Орешкин заявил о сохранении прогноза по экономическому росту на фоне роста ставки

В Екатеринбурге 16-летняя девушка осталась одна в автобусе, и ее высадили

Британский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 января

Посетителей кафе в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Путин согласился, что Россия рискует остаться без леса

Цены на сахар в мире рухнули на 17% с начала года

В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцев

В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевСогласно докладу New Knowledge и Колумбийского университета, воздействие на аудиторию происходило через страницы в соцсетях Подробнее

Глава новой украинской церкви объявил о планах перейти на григорианский календарь

Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии

Один из лидеров партии Саакашвили задержан в Грузии за драку с полицией

Путин усомнился в том, что амнистия может снизить напряжение в обществе

Обвиненные в приеме допинга биатлонисты из РФ беспрепятственно уехали из Австрии

Путин признал, что государство плохо работает с молодежью

Волкер спрогнозировал новые санкции Запада против РФ из-за керченского инцидента

Путин пообещал дать СК поручение проверить видео с выборов губернатора Подмосковья

Аналитики Wood Mackenzie спрогнозировали снижение роста сланцевой нефтедобычи в США

Кожемяко заявил, что решение об объединении Приморья и Сахалина должны принимать жители

Глава "Ямал СПГ" Евгений Кот перешел на повышение в "НОВАТЭК"

Трамп раскритиковал ФРС за обсуждение возможности подъема ставки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');