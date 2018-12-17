Путин усомнился в том, что амнистия может снизить напряжение в обществе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сомневается, что предновогодняя амнистия снимет напряженность в стране, к ее проведению надо подходить аккуратно и взвешенно.

"Просто подходить к этому (проведению амнистии) нужно аккуратно, взвешенно. Я не думаю, что это снимет какое-то напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех. Надо над этим, конечно, подумать", - сказал президент на заседании Совета по правам человека, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Он заметил, что "самую эффективную амнистию провели большевики в 1917 году". "Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились, а, на мой взгляд, стали более радикальными, и люди, простые граждане, только страдали от этого", - сказал Путин.

"Но это не значит, что мы не должны проводить амнистии", - добавил он.

В ходе заседания 11 декабря член СПЧ, режиссер Александр Сокуров предложил президенту подумать над тем, чтобы объявить новогоднюю или рождественскую амнистию.

"Может быть, есть смысл объявить амнистию, президентскую амнистию, для того чтобы снять какое-то напряжение в стране? Очень большое напряжение в стране, в настроениях людей, связанное с проблемами внешней политики и с внутренней неуверенностью по экономическим вопросам. У людей - то, что я чувствую, - есть большое напряжение и тревога", - сказал Сокуров.

"Подумаем, у нас Рождество каждый год. Надо внимательно к этому подойти", - ответил президент.