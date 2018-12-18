Госдума собралась упростить получение гражданства РФ для опальных украинских священников

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума намерена принять меры по защите священнослужителей, пострадавших за веру на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов - свобода вероисповедования", - сказал журналистам во вторник Володин.

Он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев.

Спикер также сообщил, что в Госдуме рассматривают возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление "о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине".

По его словам, "на священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы".